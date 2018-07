Hamilton, orgulloso tras su victoria en Alemania: "Hoy creo más en mi equipo"

El británico Lewis Hamilton brindó al equipo Mercedes su victoria en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, en el que remontó desde la decimocuarta posición inicial hasta la primera para retomar el liderato en el Campeonato del Mundo.

"Era difícil ganar desde esa posición, pero he creído. He rezado y cuando he visto a toda la gente que estaba apoyándome he mantenido la calma.

El equipo ha hecho una trabajo fantástico. Yo lo he dado todo y ha sucedido. Mi sueño se ha hecho realidad", dijo emocionado tras triunfar en el circuito de Hockenheim.

El piloto inglés, cuatro veces campeón del mundo, aprovechó el accidente del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) para firmar una victoria inesperada que le aúpa al primer puesto del Mundial. "Durante toda la carrera solidifiqué la creencia que el equipo tiene en mí. Y yo hoy creo más en mi equipo", señaló.