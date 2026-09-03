Medvedev menciona Alcaraz cuando le piden un favorito para el US Open: "No sabemos cómo está su muñeca, pero..."

Daniil Medvedev, tenista ruso, cree que el joven murciano es el gran candidato ahora que Novak Djokovic ha dicho adiós a las primeras de cambio.

El circuito de la ATP parece tener claro que el principal nombre candidato al título en este US Open es Carlos Alcaraz. Sobre todo ahora que Novak Djokovic se ha despedido en primera ronda y que Jannik Sinner está ausente por lesión.

Daniil Medvedev ha mencionado al murciano cuando le han pedido que diga un favorito: "Alguien como Carlos... no tenemos ni idea de cómo va a sentirse la muñeca de Carlos, cómo va a responder su cuerpo según avance el torneo...".

"Pero sin duda es uno de los grandes favoritos al título", dice el tenista ruso, que sigue vivo en el torneo. Se medirá al francés Arthur Rinderknech.

"Estoy contento con mis dos primeros partidos, así que tengo ganas de seguir mejorando mi nivel. Un Grand Slam, cada torneo es una nueva historia, y quiero intentar escribir aquí una buena", indica.

Elogios a Gael Monfils, de 40 años

Gael Monfils ha ganado la primera ronda a sus 40 años. Medvedev no se ve compitiendo a esa edad y le lanza muchos elogios: "Probablemente pararé antes. Pero, de nuevo, nunca digas nunca. Si tienes la capacidad de jugar como Gael, aunque obviamente su ranking no sea de top 10, todavía puede jugar un tenis increíble".

"Es increíble que con 40 años pueda ganar a jugadores de máximo nivel, porque en un Grand Slam, independientemente de contra quién juegues, todos son jugadores de primer nivel. Es muy divertido, sin duda. El tenis le va a echar de menos. Cuantos más partidos pueda ganar antes de retirarse, mejor, porque más tenis y más público podrán verle jugar. Es increíble cómo sigue estando físicamente preparado. Vi el punto de dobles mixtos en el que llegó a esas bolas. Es increíble hacerlo con 40 años. Es simplemente muy divertido", dice Medvedev.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido