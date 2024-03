Podría haber sido una 'silly season' tranquila en la F1... pero no. No lo va a ser. No lo está siendo. Y no lo es porque Lewis Hamilton decidió dejar Mercedes. Decidió ir a Ferrari. Decidió dar comienzo a los movimientos en un Mundial que a saber cómo termina siendo cuando empiece 2025.

Porque ese asiento en Mercedes es tremendamente goloso. Porque no son pocos los que aspiran a él. Porque a saber si incluso termina allí Max Verstappen. El neerlandés está en las quinielas, al igual que Fernando Alonso y que Carlos Sainz. Al igual que otro piloto con quien Toto Wolff, jefe de Mercedes, admite que ha cometido un error.

Se trata del joven Andrea Kimi Antonelli. El piloto, uno de los firmes valores de la escudería de la estrella, apenas cuenta con 17 años pero a pesar de todo ya ve cómo su nombre suena como posible sustituto de nada más y nada menos Lewis Hamilton.

"Quizá soy culpable..."

Y eso es algo que Wolff reconoce que ha podido no ser una buena idea: "Quizá soy culpable de hablar mucho de él. Solo tiene 17 años".

"Se ha saltado la F3 para ir directamente a la F2. Necesita aprender y ver qué es lo que termina sucediendo. No sé si será el año que viene. No sé si será con nosotros, o con otro equipo", cuenta Wolff en palabras que recogen en 'Motorsport'.

El jefe de Mercedes continúa: "Dije que debíamos mirar al largo plazo. Más allá de 2025. Pero era más pensando en lo que tendremos en tres, cinco o diez años para mantener abiertas todas las opciones".

En ese sentido, habla de Hamilton: "Lo de Lewis a Ferrari fue muy rápido. Yo quiero hacer lo contrario. Ver cómo va la temporada y el mercado de pilotos".