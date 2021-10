No tiene un asiento asegurado para 2022... y ahora ocurre esto. Antonio Giovinazzi, piloto de Alfa Romeo, se ha metido en un lío con respecto a su futuro más inmediato.

En el Gran Premio de Turquía desobedeció las órdenes de equipo y no dejó pasar a su compañero, Kimi Raikkonen, cuando su ritmo era mucho más lento que el del finlandés.

Xevi Pujolar, jefe de Alfa Romeo, lo ha desvelado en unas declaraciones que podrían suponer su adiós definitivo a la escudería: "Le pedimos cambiar de posición, pero en ese punto, Antonio comenzó a acelerar y decidió que quería mantenerse por delante".

"Quizá , en ese par de vueltas, potencialmente podríamos haber sido más rápidos como equipo. Y luego necesitábamos una vuelta más para alcanzar a Esteban Ocon", ha detallado el ingeniero.

Afirma que "no fue lo ideal" para el equipo y lanza un aviso: "No entendí bien por qué no podíamos intercambiar en este punto, porque al final, podíamos cambiar de nuevo, dependiendo de la situación".

Ahora el piloto italiano suspira porque este gesto no le haya costado su puesto para 2022. Alfa Romeo sólo ha confirmado un piloto: Valtteri Bottas. El otro asiento se lo disputan Giovinazzi y el chino Guanyu Zhou.