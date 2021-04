George Russell está más motivado que nunca. En palabras a 'RacingNews365.com', el inglés se ve peleando en un futuro próximo por el Mundial y señala incluso a los dos contra los que se ve luchando por dicho título. Claro está, son Max Verstappen y Charles Leclerc.

"Podríamos tener una gran rivalidad en el futuro, y espero con ganas dicho desafío", cuenta Russell.

Y ojo a la opción que apunta tanto en lo relativo a su futuro... ¿como al de Verstappen? "Ya sea peleando contra ellos en coches diferentes, o haciéndolo como compañeros de equipo".

"Ellos dos son lo que van a estar al más alto nivel en el futuro", señala un Russell que, eso sí, se olvida de por ejemplo Carlos Sainz.

De quien no puede olvidarse es de Verstappen: "Ha subido el nivel. Ha llegado a eso porque es increíble, y también por estar en el mismo equipo. Es algo que llega de manera natural".

"¿Leclerc? Se necesita un poco de tiempo para que todo lo que trae Ferrari se adapte al piloto", dice el inglés.

Y es que Russell lo tiene claro: "Estarán en la cima del deporte durante los próximos diez años".

El piloto inglés, ahora en Williams, fue protagonista en Imola por un brutal accidente con Valtteri Bottas, ahora en Mercedes. Ese asiento, el del finlandés, puede ser suyo en no demasiado tiempo... o bien incluso el de un Lewis Hamilton que aun no se sabe si estará o no en la F1 en 2022.

