A Valtteri Bottas no dejan de lloverle las críticas, sobre todo después de su mal arranque en esta temporada 2021 de Fórmula 1. El último ha sido Jacques Villeneuve, campeón en 1997.

En una entrevista en el portal 'F1Insider', ha afirmado que el piloto de Mercedes no va a mejorar con su coche porque "simplemente es demasiado lento".

Asimismo, con respecto al accidente de Bottas y George Russell en Imola, el excampeón del mundo no entiende que el equipo Mercedes haya señalado directamente al de Williams.

"No entiendo muy bien a Toto Wolff. ¿Por qué culpa a Russell? Bottas sabía perfectamente que su potencial sucesor estaba a punto de adelantarlo y se arriesgó a un grave accidente con su pequeño movimiento hacia la derecha", afirma.

Y detalla: "No debe hacer eso en esas difíciles condiciones de pista. Pero esto demuestra lo tenso que está Bottas ya en la segunda carrera de la temporada. Y eso no va a mejorar. Porque simplemente es demasiado lento. Si no lo fuera, no habría tenido que defender su posición tan duramente contra un Williams".

La única realidad es que un año más Bottas parece muy alejado de Lewis Hamilton, que ha afirmado un primer y un segundo puesto en las dos primeras pruebas del año.