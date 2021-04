George Russell estaba más que cabreado tras el GP de Emilia-Romaña. El motivo, un accidente brutal con Valtteri Bottas en el que el inglés culpa al finlandés y el finlandés culpa al inglés. Tras el impacto, se dedicaron unos horribles gestos, con peinetas y golpes incluidos.

"Tal vez si yo fuese otro piloto no hace eso. Se plantea la cuestión de por qué haría eso por el noveno puesto, pues hizo un movimiento que harías si luchas por la victoria en la última vuelta", acusó Russell en palabras en 'Sky F1'.

Y es que Russell estaba enfadadísimo: "Estás muy cabreado. Luchas por el noveno puesto, para él un noveno puesto no vale nada... pero el que un Williams adelante a un Mercedes es algo que no pasa desde hace mucho, mucho tiempo. Estoy contento, pero frustrado, decepcionado y molesto por todos. Habríamos puntuado, el coche era rápido".

"Cogí su rebufo y me abrí para adelantarle, pero Bottas movió ligeramente el coche y me sacó de la línea. Tenemos ese pacto de caballeros, que cuando hay un coche con el DRS no sacudes el volante. Le pregunté si quería matarnos a los dos", cuenta Russell.

De nuevo, el inglés apunta a Bottas: "Un accidente así es inevitable cuando los pilotos hacen esos pequeños movimientos. No creo que tenga toda la culpa, pero podría haberse evitado".

Finalmente, añade: "Desde su perspectiva seguro que siente que la culpa es mía. Pero él sabe de las velocidades de estos coches, cuando estás a rebufo y con DRS. Él sabe que no es lo correcto".

Bottas: "No sé de qué habla Russell"

Ciertamente, Russell acertó. Bottas acusó a Russell de tener toda la culpa de su accidente en el GP de Emilia-Romaña.

"No sé de qué habla. Fue claramente su error. No estoy contento con él. ¿La peineta? No hubo conversación, como no escuchaba me comuniqué con las manos", dice.

La victoria de carrera fue para Max Verstappen, que se queda a un punto de Lewis Hamilton en la lucha por el Mundial debido a la vuelta rápida que realizó el inglés en Imola.

