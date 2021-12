Un final como el que se ha vivido en el GP de Abu Dabi ha levantado reacciones de todo tipo en el paddock y en las redes sociales. Una de las más duras ha sido la del que será compañero de Lewis Hamilton en Mercedes en 2022.

George Russell, que tuvo que abandonar la carrera, vivió desde la barrera el desenlace del Mundial. Después de lo vivido con el Safety Car por el accidente de su todavía compañero Latifi, Russell cogió su móvil y dejó claro su punto de vista ante el relanzamiento de la carrera.

"¡ESTO ES INACEPTABLE!", ha escrito en su cuenta de Twitter el británico. Pasados varios minutos, ha sido algo más conciso en esa crítica. "Max -Verstappen- es un piloto absolutamente fantástico que ha tenido una temporada increíble y no tengo nada más que respeto hacia él, pero lo que ha ocurrido es absolutamente inaceptable. No me puedo cree lo que acabamos de ver", zanja.

Mercedes, en su cuenta de Twitter, también ha dejado un mensaje que puede dar lugar a múltiples interpretaciones. "No hay palabras", han escrito.

Estas son las primeras reacciones a un Gran Premio que ya es historia de la Fórmula 1 y del deporte que ha acabado con el primer Mundial de Max Verstappen.