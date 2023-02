La Fórmula 1 y los 'Spurs' han llegado a un acuerdo estratégico de alto nivel. Durante al menos 15 años trabajarán en un programa para formar a jóvenes pilotos y crear una pista de karts eléctrica alrededor del estadio Tottenham Hotspur Stadium, que está ubicado donde el antiguo White Hart Lane.

Este estadio es el principal activo del club londinense, ya que tuvo un coste de 1.000 millones de euros, pero con este acuerdo la inversión de 2019 ha dado sus frutos.

La pista de karting está previsto que se construya este mismo otoño, y se centrará en la innovación y la sostenibilidad, mientras que el programa para captar pilotos formará a jóvenes talentos que quieren dar el salto al automovilismo.

El director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, valora este proyecto: "Mientras seguimos haciendo crecer nuestro deporte en todo el mundo, asociarnos con marcas de renombre mundial como el Tottenham Hotspur nos permite llevar la Fórmula 1 y el automovilismo a públicos nuevos y diversos".

Además, en la página web del Tottenham ya figura el lema 'Be the first on the grid' acompañado de la descripción de la "Academia de pilotos" que han llevado a cabo "un programa de pilotos ampliará la cantera de talentos del automovilismo y ayudará a identificar a la próxima generación de pilotos de F1".

Se prevé que este programa interese a los jóvenes y es probable que en los próximos años surja una nueva generación de pilotos ingleses impulsado por este proyecto.