Desde 2020 y en señal de rechazo al racismo, muchos pilotos de Fórmula 1 adoptaron un ritual implantado por Lewis Hamilton: arrodillarse antes del comienzo de la carrera en favor de la diversidad y la igualdad.

Sin embargo, y tal y como ha explicado Stefano Domenicali, jefe del 'Gran Circo', en 'Sky Sports', esta costumbre se acabará de cara a la temporada 2022.

El CEO de la F1 cree que es el momento de "pasar a la acción": "Dijimos que no tenemos que hacer política. Ahora es cuestión de pasar de gestos a la acción y ahora la acción es centrarse en la diversidad de nuestra comunidad y éste es el primer paso".

"Esto ha sido relevante para los que creyeron que era un gesto importante porque necesitamos respetar a todos siempre. Pero ahora es el momento de seguir adelante y tomar otras medidas", ha añadido.

Al hilo de estas medidas y dentro del marco del proyecto 'We race as one' ("corremos como uno"), la F1 destinará fondos durante las próximas cuatro temporadas a su programa de becas de ingeniería para grupos sociales con menos representación en el paddock.

Eso sí, antes de cada carrera se continuará reflejando en pantalla un mensaje antirracista y los pilotos tendrán libertad para manifestarse como consideren oportuno.