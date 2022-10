Mercedes no ceja en su empeño. La escudería alemana había llevado un nuevo alerón al GP de Estados Unidos que no han podido utilizar después de que la FIA lo declarara ilegal, pero no se rinden y lo volverán a intentar en México.

La escudería de las flechas plateadas intentaron convertir los soportes del último flap de su alerón delantero en desviadores de flujo, con funciones claramente aerodinámicas. Sin embargo, no cumplía con las normas del Reglamento Técnico de la Fórmula 1. Algo que no se ha entendido en la escudería alemana es que, antes de llevarlo a Austin, enviaron a la FIA un modelo y nadie les dijo que era ilegal hasta que lo hicieron real.

Sin embargo, desde el portal de 'Motorsport.com' aseguran que sí se llegó a enviar un informe en el que se indicaba que ese nuevo alerón delantero no cumplía con la reglamentación.

Pese a la prohibición, en Mercedes no se rinden y, con algunos cambios para cumplir la normativa, llevarán al GP de México una segunda versión de este alerón.