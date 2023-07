Ferrari ha despertado. El equipo italiano ha protagonizado una gran progresión en las últimas carreras, y la mejor prueba de ello es el rendimiento mostrado en el Gran Premio de Austria.

Los de Maranello fueron claramente la segunda escudería en el Red Bull Ring, superando cómodamente a Aston Martin y Mercedes. Si no hubieran cometido un error estratégico y la parada de Carlos Sainz hubiera sido buena, es probable que los dos pilotos de Ferrari hubieran subido al podio. Así lo cree el piloto madrileño.

"Hay que tener en cuenta que tuvimos dos 'pit-stop' malos. Los primeros dos de la temporada coinciden en la misma doble parada. 4.5 segundos de Charles y 4.2 segundos míos. Posiblemente habría salido delante de esos tres coches (Pérez, Norris y Alonso)", ha dicho Sainz en declaraciones a 'AS'.

El '55' asegura que en el Gran Premio de Austria demostraron que han dado un gran paso adelante: "Seguimos muy por detrás de Red Bull, pero al menos no íbamos mal con Mercedes y Aston Martin. En Barcelona, Mercedes nos arrancó la cabeza y en Austria los tuvimos bajo control. Quiere decir que hemos progresado".

Sin embargo, Red Bull sigue en su propia liga y plantarles cara en una carrera sin incidentes va a ser prácticamente imposible para los hombres de rojo.

"Primero, necesitamos una ayudita de Red Bull, que hagan alguna liada… porque todavía no han hecho ninguna ni Max ni Red Bull. Y luego, ser los primeros por detrás. ¿Qué carrera? En la que fallen. Si no fallan, realmente… no quiero decir que van a ganar todas, pero tienen muchas posibilidades", aseguró Carlos Sainz.