Los test de pretemporada comenzarán el próximo miércoles 21 de febrero y Ferrari ya se encuentra en Baréin aguardando el inicio de las pruebas invernales. La 'Scuderia' está afrontando este inicio de manera optimista y esperan que su coche haya mejorado con respecto al del año anterior.

El 'filming day' que se realizó en Fiorano el pasado 13 de febrero después de que presentasen el monoplaza de Charles Leclerc y Carlos Sainz, dejó buenas sensaciones dentro de la escudería italiana. Según apunta 'Motorsport Italia', Ferrari habría logrado recortar entre seis u ocho décimas al SF-23 con respecto a los tiempos de vuelta que consiguió el coche del año pasado en este circuito.

Aún así, no hay nada confirmado y estos datos no se podrán probar hasta los test de Baréin o incluso hasta que el mundial dé comienzo oficialmente el 2 de marzo. Muchos son los factores que podrían haber generado esta mejora en el monoplaza respecto al año pasado: el clima, la temperatura de la pista, los nuevos neumáticos...

Hasta que el Ferrari no esté compitiendo, no se podrá ver si los de Maranello han logrado recortar la distancia con Red Bull . Según los medios italianos, el SF-24 ha mejorado, pero tanto el RB20 como los demás monoplazas podrían haber evolucionado también, provocando que esta presunta mejora del Ferrari no fuera tan significativa.

Los pilotos pidieron que el bólido fuera más sencillo de conducir, cosa que Ferrari parece haber priorizado y espera haber logrado. El monoplaza aparenta haber solucionado algunos de los grandes problemas que traía en los anteriores años: el 'porpoising', el subviraje y la gran degradación de neumáticos.

Aún es pronto para sacar conclusiones sobre el SF-24 y según transcurra la semana, se irán viendo los resultados de las evoluciones que Ferrari le ha realizado a su coche.

Así será el primer día de test:

En el turno de mañana, Charles Leclerc será el encargado de pilotar el SF-24 alrededor del Circuito Internacional de Shakir.

Carlos Sainz le relevará y se pondrá a los mandos del monoplaza en la sesión de tarde.