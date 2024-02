Al final de la temporada 2024 de Fórmula 1, Lewis Hamilton dejará Mercedes para comenzar una nueva etapa vestido de rojo. Tras 11 años y seis títulos mundiales con las flechas de plata, el británico sorprendió a todo el mundo cuando se confirmó su fichaje por Ferrari el pasado 1 de febrero.

Muy pocas personas estaban al tanto de este traspaso. Una de ellas fue el campeón del mundo de MotoGP en 2021, Fabio Quartararo. El galo reconoció en una entrevista para 'Autosport' que en una visita a Maranello, Piero Ferrari le consultó el presunto fichaje de su amigo Lewis Hamilton por la Scudería.

El francés tuvo en sus manos el bombazo que ha revolucionado toda la atmósfera que rodea a la Fórmula 1... y no se dio cuenta. "Fue extraño, porque estaba visitando Maranello un par de días antes del anuncio y Piero Ferrari me lo sugirió. Pero en ese momento no supe interpretarlo, no lo entendí. No caí en el tema hasta que se hizo oficial", reconoció Fabio.

Una vez que la noticia se había filtrado, tanto Ferrari como Mercedes se vieron obligados a confirmar el acuerdo. "Siempre recuerdo a Lewis en Mercedes. Ni siquiera soy consciente de su paso por McLaren. Va a ser extraño verlo vestido de rojo", continuaba el piloto de Yamaha.

El fichaje de Hamilton ha sido uno de los secretos que mejor se han escondido durante la pretemporada. Además, tanto Quartararo como otros pilotos, entre los que se encuentra Lando Norris, se mostraron incrédulos ante esta noticia, incluso pensaban que era una broma. Fabio supo la noticia antes que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, aunque no se la creyó hasta que finalmente se hizo oficial.

Para llegar a 2025, aún queda una temporada completa que disputar. Lewis Hamilton competirá junto a Mercedes por última vez durante este año y buscará alzarse con el octavo mundial para cerrar su ciclo con la estructura germana. Muy pronto se podrá ver al británico a los mandos de su Mercedes en los test de pretemporada de Baréin, que comenzarán el próximo miércoles 21 de febrero.