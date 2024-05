El año pasado Red Bull logró ganar 21 de las 22 carreras que había en el calendario del mundial de 2023, pero este año, las cosas parecen haber cambiado. Ferrari logró hacerse con la victoria en Australia cuando Max Verstappen sufrió un problema mecánico y McLaren derrotó a Red Bull en Miami.

¿Significará esto que ha habido un cambio en la jerarquía? Aún es pronto para dar una respuesta, pero lo que si que se puede confirmar es que la diferencia de Red Bull con McLaren y Ferrari ha sido reducida considerablemente.

Frédéric Vasseur, director general de Ferrari, ha comentado la situación actual de la parrilla. Según Vasseur, Red Bull sigue delante: "Probablemente Max podría haber ganado hoy sin la historia del coche de seguridad. Consiguieron la pole position, lo que significa que todavía tienen una pequeña ventaja".

Sin embargo, ya no se ven tan lejos: "Lo que sí es cierto es que respecto a hace un año, cuando somos capaces de hacer un buen trabajo y juntar todo, estamos ahí. Significa que los estamos presionando un poco, tienen que ser un poco más agresivos con la estrategia".

Vasseur cree que tanto McLaren como Ferrari han dado un paso adelante y que Red Bull ya no tiene la misma facilidad para ganar que antes: "Ya no están en la zona de confort del año pasado donde no importa lo que pase y después de la segunda vuelta estaban delante".

Ha comentado también la satisfacción de tener dos grandes pilotos en sus filas y ha dicho lo mismo de McLaren. Según el director de Ferrari, la diferencia entre Pérez y Verstappen beneficia a su equipo y a los de Woking: "Esta es una oportunidad para nosotros porque si damos otro pequeño paso, estaremos realmente en condiciones de luchar con ellos todos los fines de semana".

El de Ferrari ha lanzado un mensaje muy optimista que refleja la confianza de la Scuderia sobre la posibilidad de superar a Red Bull. Los del Cavallino Rampante esperan mejorar aún más su rendimiento en Ímola, donde esperarán implementar su paquete de desarrollo más importante y que ya han probado en Fiorano en los 'filming day' para HP.