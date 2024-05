McLaren está viviendo un momento muy dulce, sobre todo después de haberse hecho con la victoria en el Gran Premio de Miami y haber derrotado en carrera al Red Bull de Max Verstappen, quién parecía imbatible.

Las mejoras que implementaron en Florida les funcionaron a las mil maravillas, y como guinda, Lando Norris fue capaz de conseguir su primera victoria en la Fórmula 1. Por ello, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, ha tenido tiempo de reflexionar sobre su protegido.

Brown ha comentado que el gran nivel de Norris no le coloca por debajo de ningún piloto: "Lando es tan bueno como cualquiera en Fórmula 1". Aunque también, ha tenido tiempo de acordarse de su otro piloto, Oscar Piastri: "Es capaz de hacer todo lo que Lando puede hacer, y si no lo hace, se debe más a la inexperiencia. Oscar no está ahí todavía, tiene algunas inconsistencias, gestión de neumáticos, pero son cosas que pasan. Lo que hizo Lando en su primer año y medio, Oscar lo ha igualado".

"Oscar irá a mejor y a mejor, y por eso, estoy muy emocionado con nuestra dupla de pilotos. Lando es tan bueno como cualquiera en Fórmula 1 y con él y Oscar, y eso me dice que tenemos a dos de los mejores pilotos que hay en la parrilla a día de hoy", ha añadido el director de McLaren en el podcast oficial de la F1 'Beyond The Grid'.

El director ha recordado también los tiempos en los que Carlos Sainz compartía equipo con Norris: "Carlos y él estuvieron muy igualados desde el punto de vista de la clasificación. Lando llegó como el novato y estaba cómodo siendo el novato y no sentía esa presión que había en el otro lado. Carlos estaba en su quinta temporada y Lando lo podía bajo presión, tenían una relación fantástica".

Zak Brown también recordó al otro australiano, Daniel Ricciardo, que fue el último compañero de Norris antes de que Piastri llegase a McLaren. Con este último ha sido mucho más duro y ha comentado entre líneas que Ricciardo no estuvo al nivel.

"Daniel no lo puso bajo presión y probablemente, le ayudó mucho a su confianza. Daniel es un piloto de carreras increíble y mucha gente pensaba que le iba a enseñar a Lando como se hacen las cosas, y al final fue al revés. Superó a un piloto con siete victorias en Fórmula 1", ha expresado para concluir.