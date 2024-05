A pesar de que tras anunciarse la salida de Adrian Newey de Red Bull, Max Verstappen tratase de quitar hierro al asunto asegurando que no era una pérdida "dramática", no es secreto para nadie que el neerlandés no está del todo cómodo con el rumbo de la escudería en los últimos meses.

El estallido del 'caso Horner', los enfrentamientos entre el jefe del equipo y Jos Verstappen, las pésimas previsiones para 2026 con Ford, la salida de Newey... las aguas están muy turbias en Milton Keynes.

Los cantos de sirena desde Mercedes al vigente campeón no cesan y, de darse finalmente su salida, habría un movimiento inmediato en Red Bull.

Tal y como informa la 'BBC', Helmut Marko, asesor de la escudería, también se iría si el neerlandés decide acabar su vínculo con los austriacos antes de 2028, fecha en la que vence su contrato.