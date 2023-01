La eclosión de la Fórmula 1 en España y esa 'Alonsomanía' que se desató teñiendo gradas de azul y uniendo a un país frente al televisor llegó cuando en 2005 un jovencísimo Fernando Alonso consiguió derrocar al rey, Michael Schumacher, y a Ferrari.

El asturiano logró dos títulos consecutivos de la mano de Renault y cerca estuvo de lograr sendas coronas en 2007, 2010 y 2012... pero la suerte le fue esquiva.

Sin embargo, y prueba es el repunte de seguimiento del 'Gran Circo' en España desde el retorno de Alonso a la competición hace dos años y con el cada vez mayor papel protagonista que está adoptando Carlos Sainz, nuestro país no ha olvidado esa época dorada y sueña con volver a vivirla.

Analizando este paradigma en declaraciones a 'As', Pedro Martínez de la Rosa ha querido destacar que el éxito no es lograr el Mundial, sino tener a dos pilotos nacionales en una parrilla de 20.

"Parece poco en España, porque la gente vive de 2005, 2006 y 2007, se consiguieron dos Mundiales en tres años. Y luego 2010 y 2012. Pero tenemos que abrir los ojos y entender que esto es Fórmula 1. Tener un piloto es increíble. Tener uno que gane y haga podios es increíble. ¡Pero tenemos dos!", ha explicado.

"Yo estoy encantado de la vida. He competido, pero también he comentado carreras toda mi vida y no hay nada más bonito que comentar carreras con nuestros pilotos en la pista. He pasado muchos años comentando carreras sin españoles y no hay nada más triste", ha explicado el expiloto de Fórmula 1 y ahora embajador de Aston Martin.

"Ahora tengo el lujo de comentar carreras con españoles que luchan por poles, podios y victorias. Es increíble, es un lujo y tendríamos que pellizcarnos y decirnos que esto es verdad", ha añadido De la Rosa, que también comenta las carreras en 'DAZN'.

Por último, el expiloto ha querido desgranar ese "problema" que ve en nuestro país, pidiendo que vivamos el momento en lugar de frustrarnos por no alzar el título: "El problema que tenemos en España es que muchas veces vivimos de recuerdos, y hay que vivir en el presente y de cara al futuro, tenemos dos pilotazos y el futuro es espectacular".

"Me gustaría que hubiera más pilotos en camino porque se está invirtiendo poco en la base, pero tenemos talento ahí abajo. Disfrutémoslo, no quiero que dentro de cinco años miremos a esta era y digamos: ¿te acuerdas cuando teníamos a dos pilotos? Eso sí que fue una buena época. Estamos viviendo una época dorada en la F1, no somos campeones del mundo pero hay que disfrutar del momento, es espectacular. Una segunda época dorada del automovilismo español en la F1. La gente piensa que es imposible volver a vivir lo de 2005 y 2006, pero estamos viviéndolo ahora mismo. Aunque algunos no se quieran dar cuenta", ha zanjado.