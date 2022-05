Decepción es la palabra que sobrevuela sobre Alpine en este arranque de temporada de Fórmula 1. Los de Enstone, consumidas las primeras seis citas del calendario, marchan sextos en el Mundial de Constructores con 34 puntos.

Desde un primer momento se quiso priorizar la potencia del motor sobre la fiabilidad dada la congelación de motores a partir del 1 de marzo hasta 2026, pero el A522, hasta el momento, no ha demostrado una velocidad punta destacable, ni mucho menos consistencia en carrera.

Analizando las seis primeras carreras de la temporada, Laurent Rossi, CEO de Alpine, ha hecho una dura autocrítica en 'Mundo Deportivo': "No, no está bien por ahora. Estamos lejos de eso. Actualmente estamos en la sexta posición (del Mundial de constructores), con lo que no estamos teniendo un buen rendimiento. No es para nada bueno".

"Al inicio tuvimos un buen rendimiento del coche, pero no se explotó ese rendimiento, ya que no se sumaron los puntos que merecíamos tener. Y por el momento, el resto nos ha cazado y estamos lejos de la perfección en muchas áreas. Esperamos recuperarnos y volver más fuertes de nuevo. Tengo esperanzas en ello. Y espero más", ha explicado.

"Ahora parecemos más vulnerables y muchos equipos parecen estar en nuestra ventana de rendimiento. Y esto es resultado de que en muchas áreas no estamos rindiendo extremadamente bien", ha señalado.

A su vez, apunta a Fernando Alonso como la parte positiva de este arranque de temporada, destacando su carácter: "Alonso es extremadamente fácil de tratar, incluso en situaciones como estas y más en estas situaciones. No se ha vuelto loco, porque es un gran profesional y no rompe las dinámicas del equipo. Y también, la experiencia que tiene pilotando y analizando con los ingenieros... Fernando está como todos, buscando respuestas".

Sobre su renovación, Rossi no tiene prisa: "Es una situación que a muchos equipos les gustaría tener, para ser honestos. Pero todavía tengo mucho tiempo para solventarla, porque todo el mundo sabe que los contratos se hacen en septiembre porque siempre hay ese patrón cíclico a mitad de año".

La sombra de Piastri es cada vez más alargada: "Obviamente, hablamos con los dos pilotos, estamos analizando las opciones, para ver si continuamos con uno, continuamos con el otro, o a ver si colocamos a uno en otro equipo y miramos las demás opciones".

Eso sí, cabe la posibilidad de cederle a un equipo para que coja rodaje en Fórmula 1: "Sí, es posible. Obviamente. Y siempre he dicho que si tengo una oportunidad de 'scout' y que sea compatible con mi alineación de pilotos, intentaré optimizarla. Siempre y cuando Oscar pueda pilotar, lo que es algo muy importante para mí, porque Oscar es un piloto que cuenta mucho para el futuro de Alpine".

"Pero en este momento hay muchas hipótesis en el aire. Pero honestamente ahora mismo es lo último que estamos discutiendo con Fernando, porque por ahora lo que necesitamos hacer es mirar por el rendimiento del coche y la pista", ha añadido.

¿Convencer a Alonso o que Fernando convenza al equipo?: "Creo que es un camino de dos direcciones, nos tenemos que convencer los unos a los otros. Es un excelente piloto, obviamente, y nosotros, cuando tengamos que discutir sobre su contrato, intentaremos convencerle a él. No es sólo decirle 'Tendrías que conducir para mí'. Y viceversa".

Este fin de semana, en Mónaco, Alpine y Fernando Alonso tratarán de revertir su suerte en un circuito en el que la clasificación es el gran fuerte. El Alpine es rápido los sábados y poco consistente los domingos, por lo que el Principado puede ser en punto de inflexión para que el equipo cambie su dinámica.

