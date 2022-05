Quizás el 'hype' por 'El Plan' y el nuevo reglamento distorsionó las posibilidades reales de Alpine y Fernando Alonso esta temporada 2022.

"El objetivo es el campeonato en las próximas 100 carreras", dijo Otmar Szafnauer, jefe del equipo, cuando aterrizó en Enstone tras certificar su salida de Aston Martin.

"¿No dije antes, verdad?, pues no mentí", señala ahora el rumano en declaraciones recogidas por 'As'. "Y el plan es ganar, pero eso lleva tiempo, aunque tengas el dinero", añade, analizando las perspectivas del equipo de luchar por el Mundial en, al menos, tres años.

"Luchar por títulos no es algo fácil de conseguir. ¿Por qué competimos? Por supuesto para ganar. Pero también hay que entender que otros nueve equipos quieren hacer lo mismo y es muy, muy difícil. ¿Quién gana ahora? Solo dos o tres tienen la oportunidad, sobre todo Red Bull y Ferrari", explica Otmar.

"Así que es difícil, pero no imposible adelantarlos. Tenemos que acelerar y aprender para ser más rápidos. Y ese es el plan, pero necesita tiempo, porque a veces incluso necesitas herramientas que no existen y tienes que fabricártelas, necesitas las personas adecuadas o las infraestructuras, y aunque tengas el dinero a veces no importa, hace falta tiempo, tiempo", apunta.

"Este equipo es campeón, su motor ha sido campeón muchas veces y bajo la piel del coche hay ADN de Enstone y de Viry, donde hay auténticos carreristas, grandes instalaciones, un gran nivel en las herramientas y sobre todo gente que sabe, que ya ha ganado y sabe cómo hacerlo, algunos llevan incluso 40 años allí trabajando", añade.

Ese 'Plan' no casa con las aspiraciones de Fernando Alonso, que a sus casi 41 años quiere permanecer "dos o tres" años más en Fórmula 1, pero dentro de un proyecto ganador.

Eso sí, después de que Luca de Meo, CEO de Renault, abriese la puerta de salida al asturiano, Szafnauer ha cambiado el discurso y destaca la "necesidad" de tener al bicampeón del mundo de F1 por lo que aporta.

"Esa cultura es importante y necesitamos la chispa que, por ejemplo, tiene Fernando Alonso para ganar, porque si no gana, le duele mucho y lo siente", afirma el jefe de Alpine, que a su vez puntualiza: "Importa la velocidad, no la edad".

"Fernando es muy inteligente. Realmente inteligente. Él sabe las limitaciones que tiene nuestro coche y del equipo, que son sus limitaciones. Lo sabe y no viene y te dice: 'tenemos que ganar'. Lo sabe tras los entrenamientos. Lo que sí dice es que tenemos que rendir al máximo de lo que tiene el coche. Y, número dos: él siempre empuja para que llevemos evoluciones en el coche antes que el resto de equipos para dar pasos al frente. Es por lo que Alonso empuja, y es normal. Y yo empujo exactamente por lo mismo", alaba el rumano.

Sin embargo, las perspectivas para este año son claras: tratar de repetir lo logrado en 2021: "El año pasado, Esteban ganó una carrera y Fernando subió a un podio, siete años después del anterior. Pero hay que tener en cuenta que en condiciones normales es posible que ninguno de esos resultados se hubieran dado, sin quitarles ningún mérito a ninguno, porque aprovecharon sus oportunidades sin cometer un solo fallo. Primero deberíamos intentar repetirlo y después, mejorarlo. Este año lucharemos por podios".

