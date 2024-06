Fernando Alonso no pudo hacer más. No pudo sacar más del Aston Martin. De un AMR24 que ha pasado de querer estar con los mejores a verse, realmente, entre los peores. Sí, así están en Austria. En uno de esos fines de semana. En los de tocar fondo. En el Red Bull Ring, Lance Stroll se quedó en la Q1 y el asturiano pasó a Q2 a duras penas.

Ahí, nada. Absolutamente nada. No pudo. No tuvo opción alguna ante los Haas. Ante los Alpine. Ante los anteriormente conocidos como AlphaTauri. Así está la historia. Una historia que Aston Martin ha escrito a base de no mejorar el coche. O de no acertar al hacerlo.

Y así pasa. Que los de delante se marchan y los de detrás se acercan. En Austria, esa sensación conocida ya de México 2023.

"Hemos hecho cambios en los reglajes, pero no cambia nada. Hay que mejorar el coche...", dijo Alonso en palabras para 'DAZN'.

"El equipo no ha tenido tiempo ni para comer"

Fernando, eso sí, sabe que están haciendo lo máximo posible: "El equipo no ha tenido tiempo ni para comer. Hemos cambiado el coche de arriba a abajo y lo intentamos otra vez".

"Aquí no hay descanso hasta que estemos en las posiciones de delante", insiste Alonso.

El asturiano, además, confirmó los problemas en su unidad de potencia: "Este motor tiene que hacer una carrera porque si no las cuentas no salen".

"Estamos usando aquí el peor motor posible", sentencia Alonso tras la clasificación del Gran Premio de Austria.