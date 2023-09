Fernando Alonso se ha disculpado con la afición del GP de Italia. No, no ha sido por algo que él haya hecho. No, no ha sido tampoco por un motivo en el que él haya tenido algo que ver. Ha sido, de nuevo, por una decisión de la F1. Por una modificación de la F1. Por ese 'nuevo formato' de clasificación que tiene a la gran mayoría de pilotos más bien cabreados.

Yel asturiano está entre ellos. El motivo no es la utilización de un mismo compuesto de neumáticos para Q1, Q2 y Q3, sino el hecho de que por ello tienen menos gomas disponibles y así es más complicado salir a rodar en los días de entrenamientos.

Nadie quiere quedarse sin gomas. Nadie quiere gastar más de lo que tenían previsto. Y si todos piensan así al final se ven pocos coches en pista en los Libres.

Eso fue lo que sucedió en Monza. Poca acción. Muy poca acción en unos ensayos en los que Alonso terminó sexto y octavo en mañana y tarde.

"Si no ven coches..."

"Con este formato, con estos neumáticos que tenemos, no podemos dar ninguna vuelta porque no hay juegos de gomas para los entrenamientos", afirma Alonso.

Y entonces dice 'lo siento': "Pedimos disculpas a los que vengan y no vean coches".

"No dimos muchas vueltas. No hay mucha información. No tenemos neumáticos para probar... así que es lo mismo para todos", insiste.

Porque todavía siguen sin tener claro dónde se hallan: "Va a ser una clasificación muy apretada. Intentamos adivinar un poco cómo será..."

"Solo hay seis curvas, así que estará todo en dos o en tres décimas. Hay que asegurarse de que estamos en la parte superior del grupo", sentencia.