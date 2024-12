Fernando Alonso pide un descanso y no estará en los test de Abu Dabi: "Tengo que cuidarme un poco"

Una vez que finalice el mundial de la Fórmula 1, Fernando Alonso se tomará un descanso. Necesita parar y descansar y no estará en los test de Abu Dabi de postemporada, según ha informado el diario 'AS'. "No es un secreto que he sufrido físicamente durante cuatro carreras...", dijo después de su brillante séptimo puesto en Qatar.

"Parece que ahora ya he salido del pozo, me he sentido bien. Ya me sentí bien en Las Vegas, pero necesito parar y cuidarme un poco", expresa después del Gran Premio de Qatar.

"Desde Singapur no puntuábamos y estábamos soñando con hacer un noveno o décimo cuando los cuatro grandes acaban la carrera, pero hemos conseguido un séptimo cuando se han presentado las oportunidades. Era inesperado, pero el coche ya iba bien en clasificación. El octavo fue una sorpresa pero en carrera éramos relativamente rápidos con Alpine y Haas. Tuve suerte al final con el coche de seguridad, la penalización de Norris y el abandono de Checo. Todo esto abre oportunidades y estábamos ahí para cogerlas, así que los seis puntos no estaban en nuestros mejores sueños y estoy contento por el equipo", dice Fernando.

En el último triplete de la F1, Alonso sufrió problemas intestinales y regresó a España para tratarse con un especialista. Desde entonces no se ha encontrado bien físicamente.

Y después de Abu Dabi, el próximo fin de semana, parará durante un tiempo para recuperarse y poder volver a estar físicamente fuerte en la pretemporada de 2025.

El invierno será fundamental para Aston Martin. El nuevo túnel de viento ha traído brotes verdes y se espera que el equipo pueda entender mucho mejor el coche ya para el inicio del próximo curso.