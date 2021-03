Fernando Alonso está confiadísimo de cara a la clasificación del GP de Baréin. El bicampeón del mundo, ganador del título con Renault en 2005 y en 2006, no está ni mucho menos preocupado por las dudas que han surgido o podido surgir con el Alpine tras los entrenamientos oficiales en Sakhir.

Y es que a pesar de que no estuvieron donde muchos pensaban que podían estar, Alonso deja claro que tienen algo que aún no han mostrado en la pista.

"Tenemos algo guardado en el bolsillo... Creo que podemos hacer una buena clasificación", afirmó rotundo el asturiano.

Y es que Alonso está tan tranquilo: "Me he sentido muy bien. Feliz y con sensaciones diferentes a las de los test. He disfrutado mucho de las sesiones, buscando las mejores configuraciones... Me lo he pasado muy bien en cada vuelta".

Sus tiempos fueron... algo bajos, pero la igualdad predomina en los cronos anotados por cada equipo de la parrilla.

Así pues, a saber si es por un exceso de gasolina, o por tener una configuración de motor más agresiva, pero Fernando Alonso está confiado en hacer una gran clasificación.

Y a saber si también una gran carrera, sabiendo que la tanda larga del Alpine parece ser mejor que la corta.

