Fernando Alonso ha concedido una entrevista en 'GQ' en la que habla abiertamente sobre su posible vuelta a la Fórmula 1, algo que no ve "imposible" después de haber "respirado un momento".

"Sé que cada año que pase será más difícil, porque voy teniendo una edad, pero no veo imposible una vuelta a la Fórmula 1 con otro aire ya, porque he respirado un momento. He dejado la cabeza descansar y puedo volver con la mente más liberada para disfrutar, algo que en los últimos años me resultaba más difícil", asegura.

El asturiano asegura que se le tiene "en una consideración más alta" por sus logros "fuera" de la Fórmula 1. "Por supuesto se me respeta por lo que he hecho en la F1, pero se me tiene una consideración más alta por lo que he hecho fuera. Yo creo que, si hubiese ganado tres o cuatro Mundiales de F1, me seguirían respetando mucho por eso, pero igual no al nivel de ahora".

"Seguramente es un reto imposible sobre el papel, pero tengo ganas de afrontarlo, de aprender, y la preparación que estoy llevando a cabo estos meses me está enriqueciendo como piloto, que es una de mis prioridades cuando afronto este tipo de retos: ser mejor al acabarlos", afirma.

