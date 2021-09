El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 tras un parón de dos años lejos del 'Gran Circo' tenía su porqué, y no era otro que el de volver a ganar. La temporada del asturiano está yendo de menos a más y, sobrepasado el ecuador de la campaña, se ve a un 'Nano' más cómodo, suelto y confiado con el Alpine.

El objetivo este año, tal y como él mismo ha afirmado en distintas ocasiones, es ayudar a la escudería de Enstone a lograr el quinto puesto en el Mundial de Constructores.

Sin embargo, de cara al próximo curso 'El Plan' es bien distinto: con el nuevo reglamento en el horizonte, Alpine está concentrando la mayoría de sus esfuerzos en confeccionar un coche competitivo que deje en manos de Fernando la posibilidad de ganar carreras y, por qué no, el Mundial.

De hecho, el propio Alonso es el primero en confiar: "Por dentro tengo el mismo espíritu y las mismas ambiciones de competición y ganar el tercer campeonato es lo único que me motiva".

"Pero con el tiempo te das cuenta de que no todo está bajo tu control, hay cosas contra las que quizás no puedes luchar. Si no llegas, al menos lo intentaste y estuviste lo más cerca posible del tercer campeonato", ha señalado el piloto de 40 años en una entrevista a la 'BBC'.

Paralelamente, sobre su futuro en F1, 'Magic' se ve en la categoría, al menos, dos años más: "Estudiaré mi continuidad año a año. Primero tengo que disfrutar de continuar en Fórmula 1 y sentir que soy lo suficientemente rápido. Si un día siento que no soy competitivo, no siento el coche y no disfruto de la competición, seré el primero en levantar la mano y dar la oportunidad a un tipo nuevo, pero ojalá eso no ocurra y pueda seguir corriendo, no sé, al menos dos, tres o cuatro años. No creo que la edad sea un problema".

"Si tienes más carga aerodinámica, vas más rápido en las curvas; si tienes más potencia, vas más rápido en las rectas. No es que con 20 años o con 40 cambie mucho la cosa", ha añadido.

Por último, y en línea con su progresiva mejora esta temporada, Alonso se ve ya cerca de su máximo nivel: "Todavía estoy al 10% o algo así de estar a mi máximo nivel. Estaré completamente satisfecho cuando sienta que cada vez que me subo al coche vea que no hay mucho más que pueda sacar. Ese momento en el que te paras en el garaje y sientes que has exprimido cada décima de segundo del coche. Quizá no estoy en esa posición todavía, pero estoy cerca. Hay un par de cosas que todavía deben mejorarse: la adaptación al coche, la comprensión de los neumáticos y las diferentes condiciones de la pista cuando sigue cambiando o tengo un nuevo nivel de agarre; diferentes condiciones meteorológicas".