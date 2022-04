Casi con toda seguridad, este ha sido el fin de semana más frustrante para Fernando Alonso en el último lustro. Con un Alpine A522 capaz de igualar las mejores marcas de los Ferrari y Red Bull, a la par de Charles Leclerc y Max Verstappen en clasificación, todo lo que podía salir mal le ha salido mal al asturiano.

Tras montar el tercer motor de la temporada en la tercera carrera, durante la 'qualy' el monoplaza volvió a hacer de las suyas.

Mientras el ovetense volaba sobre el asfalto de Albert Park, un fallo hidráulico le imposibilitó bajar de cuarta marcha y acabó estampado contra el muro de la curva 11.

Clasificación por tierra, 10º posición para el domingo y una frustración latente... pero aún quedaba la carrera, donde tras una arriesgada estrategia a una parada con neumático duro, el safety car ha sido muy precoz y ha condenado a Alonso a terminar último en Melbourne.

Pues bien, justo antes de la carrera, el propio Alonso ha confirmado que no iba a correr al 100% debido a las molestias que le causó el accidente del sábado.

"Ayer mantuve la dirección hasta el último momento antes del choque para salvar el alerón delantero. Pero no tenía dirección asistida en ese momento, no teníamos nada", ha explicado Fernando, que no soltó el volante.

Ha continuado explicando las consecuencias del choque: "Es una extensión de los pulgares, por lo que es un poco doloroso, pero estará bien para la carrera".

Paralelamente, Alpine ha explicado que la avería de la clasificación se debía a un problema con anillo de retención de aceite.

"Se encontraron pequeños daños en un anillo de aceite, lo que provocó que el coche se saliera a mitad de una curva durante la vuelta de clasificación de Fernando. El equipo ha arreglado la pieza y Fernando saldrá décimo en la carrera de hoy", reza el comunicado publicado una hora antes de la carrera.

Luchando por la pole y terminando último, corriendo lesionado, con apenas un par de puntos cuando podría tener más de 20... Esta siendo un arranque de temporada difícil para Fernando Alonso, que buscará cambiar su suerte en Imola.

Te puede interesar:

- F1 hoy en directo I Carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

- Alpine se ilusiona con Alonso: "Podía haber terminado segundo o tercero"

- Fernando Alonso, en 'modo bestia': "Quería luchar por la pole y el podio; quiero todo o nada"