Un problema hidráulico en el monoplaza de Fernando Alonso ha provocado el accidente del asturiano que nos ha dejado sin poder ver una vuelta mágica que podría haberle puesto entre las primeras filas de la parrilla.

"La clasificación de Fernando, hasta su accidente, ha sido un sueño. Navegó a través de la Q1 y de la Q2. Estoy bastante seguro de que con la vuelta que estaba haciendo, podría haber sido segundo o tercero en la parrilla", ha afirmado Alan Permane, director deportivo de Alpine.

Alonso estaba haciendo una espectacular Q3 cuando ha llegado a la frenada de la curva 11 y no ha podido reducir, lo que ha supuesto que terminara contra las protecciones y sin opciones a luchar por la pole. "Estamos investigando la razón por la que no podía cambiar", ha añadido Permane.

De esta forma, Alonso saldrá décimo y Ocon octavo. El francés, a diferencia de su compañero, no ha tenido una buena clasificación: "Esteban estaba un poco fuera de ritmo, no ha podido ponerlo todo junto. Pero incluso en su última vuelta de la Q3, parecía que podía ser quinto o sexto, aunque las últimas curvas de la vuelta no fueron bien".

A pesar de ello, Alan confía en el ritmo que ha mostrado en monoplaza y espera hacer un buen resultado el domingo. "Lo más importante es que tenemos un buen coche. Tenemos un coche fuerte y la carrera es mañana. Veremos qué podemos hacer y todavía queda mucha temporada por delante. Tenemos un gran paquete con el que trabajar", ha zanjado.

