Fernando Alonso se ha sincerado en Argentina. El asturiano ha hablado abiertamente sobre su posible regreso a la Fórmula 1, un regreso para el que estudiará la nueva normativa que se introducirá en 2021.

"En este momento de mi carrera son más atractivos esos retos, de intentar ganar carreras legendarias, que seguir en la Fórmula 1 en la que en febrero sabes que va a ganar un coche, que vas a hacer séptimo o depende de la escudería en la que estés... De ahí el paréntesis de la Fórmula 1, digo paréntesis porque no sé si volveré en 2021 o no, hay nuevas reglas y tendré que estudiarlas. Me estoy divirtiendo en la conquista de estos retos que sobre el papel son imposibles", afirmó Alonso ante los medios.

Sobre su participación en el Dakar, afirma que le "falta", asegurando que "mentiría" si dijese que está "al 100%" y al nivel de Peterhansel o Carlos Sainz, poniendo de ejemplo a Sebastien Loeb.

"Lo intentó varias veces y todavía no ha conseguido ese trofeo, así que si el mejor piloto de rallies de la historia no lo ha conseguido, imagínate yo, que tengo cero experiencia", comenta.

También fue preguntado por su piloto favorito actualmente en la Fórmula 1, con un nombre que pone por encima de todos. "Me gusta ver a Max Verstappen, siempre está en modo ataque. Si está tercero y llega al segundo, sabes que no se va a quedar ahí. Eso para el espectador es emocionante", explica.