La Fórmula 1 introdujo un nuevo reglamento y directrices técnicas en 2022 para igualar la categoría y facilitar que los monoplazas se siguieran entre sí, una acción que en año y medio ha tenido sus pros y sus contras.

Esos mismos beneficios y desventajas los ha analizado Fernando Alonso en una entrevista en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser' en la que destacó que este reglamento ha dado muchas cosas positivas a la Fórmula 1.

"La nueva normativa sí que ha traído cosas buenas, eso seguro. Podemos seguir a los coches más de cerca que lo hacíamos en el pasado, no hay tanta turbulencia ni aire sucio. Tenemos una parrilla muy apretada quitando los dos de delante, que es lo que a todo el mundo le interesa", explicó Alonso.

Aunque matizó que Red Bull se escapa de esta idea, si reconoció que para el resto de la parrilla si han conseguido una igualdad: "Si tu te fijas en el tercero, un no Red Bull, hasta el último, en ese sentido, se ha conseguido esa igualdad que se buscaba".

No obstante, esa misma incapacidad del resto de equipos de conseguir alcanzar a Red Bull es uno de los aspectos negativos que Alonso ha señalado con el nuevo reglamento: "En cuatro décimas hay como 16 coches. En otro sentido, ha fallado algo porque de las últimas 25 carreras, 24 las ha ganado Red Bull y entonces eso no estaba en ninguno de los planes".

Y, pese a cargar contra el reglamento, alabó el gran trabajo de Red Bull: "No sé qué come o qué bebe esta gente, pero son los mejores en todo: tienen el coche y al piloto más rápido, no cometen errores, hacen los pit stops más rápidos, las mejores salidas, las mejores estrategias..."

"De momento no tienen puntos débiles y estamos todos los equipos trabajando duro para encontrarles alguno", concluyó.