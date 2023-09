Max Verstappen está dominando la época actual de la Fórmula 1. Después de cosechar el título la temporada pasada, este año va por el mismo camino después de ganar 12 de las 14 carreras disputadas hasta la fecha, quedando además segundo en los dos grandes premios en los que no venció.

Gran parte de ese mérito lo tiene también Red Bull, pero Fernando Alonso no olvida el gran talento que es el neerlandés. Al ser preguntado durante su entrevista en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser' si podría hacer lo mismo si estuviera subido al monoplaza austriaco, el asturiano prefirió alabar las actuaciones de Verstappen.

"No sé si iría líder del Mundial con un Red Bull, tampoco me paro a pensarlo. Lo que sí tengo claro es que Verstappen está haciendo un trabajo superior al resto, hay que aceptarlo y verlo con humildad. Siempre tienes la confianza en ti mismo que con el mismo coche, puedes ganar a cualquiera, pero luego ves también que no ha cometido errores", explicó.

Además, Alonso señaló que las carreras que ha conseguido ganar Verstappen no han sido fáciles, sino que ha tenido que trabajarlas: "Lleva diez victorias seguidas y no han sido fáciles. No han sido diez carreras de salir el primero, escaparse y ganar la carrera. Han sido carreras de lluvia, de paradas, banderas rojas, interrupciones y no ha fallado nunca".

"El Red Bull es un buen coche, pero la unión Verstappen-Red Bull es la que marca la diferencia", concluyó.