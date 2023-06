El Gran Premio de España no se ha desarrollado como le hubiera gustado al equipo Aston Martin. Las expectativas que se generaron en torno al trazado de Barcelona eran extremadamente positivas, por lo que la actuación de los hombres de la marca británica no han estado a la altura.

Lance Stroll no ha podido pasar de la sexta posición, mientras que Fernando Alonso, condicionado por un error suyo en la Q1 que no le permitió salir más allá de la octava posición, ha sido séptimo, su peor posición de la temporada.

Con 41 años y cinco podios en siete carreras, Alonso ha sido bastante autocrítico en el corralito de prensa una vez finalizada la carrera. Haciendo hincapié, entre otras cosas, en que el objetivo es siempre poner el coche donde puede y merece estar en cada circuito.

"Lo que no debe ocurrir es que, si en un fin de semana podemos hacer quinto como mejor posición no podemos acabar novenos por un fallo o por arriesgar demasiado", ha comentado el asturiano.

Además, el ovetense no ha dejado pasar la oportunidad de hacer aún más autocrítica: "Lamento mi error del sábado. Toda la noche pensé que, si pudiera rebobinar y volver a la clasificación, las cosas serían diferentes".

Verstappen, intratable y cada vez más lejos

Es cierto que, dentro de lo que cabe, Fernando Alonso sigue tercero en el mundial de pilotos con 99 puntos. Eso sí, carrera a carrera la ventaja de Max Verstappen es cada vez mayor. El neerlandés no falla, no perdona y no pierde puntos, estableciendo ya los cimientos para su tercer campeonato del mundo.

Además, Aston Martin ha perdido la segunda posición en constructores con Mercedes, por lo que no ha sido un buen fin de semana. Sin embargo, desde Aston Martin son optimistas de cara a las mejoras que se esperan para el GP de Canadá, donde buscarán volver a donde se merecen.