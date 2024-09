Carlos Sainz ha sido la cara gris de la clasificación del Gran Premio de Singapur. Recién iniciada la Q3 el español, que no estaba ni en vuelta, ha perdido el control de su monoplaza y ha terminado estrellándose contra los muros.

El accidente ha sido cuanto menos extraño. Sainz ha aminorado la velocidad para deja pasar a Oscar Piastri, que sí estaba en vuelta. Al volver a acelerar ha perdido el control de la parte trasera de su Ferrari y ha terminado colisionando con las protecciones.

Sainz analizaba el incidente en los micrófonos de DAZN al finalizar la sesión: "Ha sido un accidente muy raro, que no esperaba y que nunca me ha pasado en mi carrera. Ha sido una combinación de cosas: el neumático muy frío, he tenido que dejar pasar un par de coches y me he ido al lado sucio de la trazada".

"Lanzando la vuelta he llegado muy lento a la última curva. Iba a perder seguro una o dos décimas empezando la vuelta y por intentar recuperarlas con el neumático frío y con el rebufo de Piastri pues he perdido el coche. Una pena, una lástima, un error que nunca quieres cometer pero intentaremos remontar mañana", ha concluido.

Cabe recordar que Sainz ha sido sancionado después del accidente por cruzar a pie de lado a lado la trazada, algo que no está permitido. El madrileño deberá pagar una multa de 25.000 euros.

A Carlos se le ha visto cabizbajo después del incidente, con cierta cara de circunstancia. La radio de instantes después del accidente mostraba la resignación del piloto de Ferrari: "No sé si han sido los neumáticos fríos, el aire sucio o yo..."