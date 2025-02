Un expiloto de la F1 se pregunta si Verstappen está en el equipo adecuado: "Si Red Bull no vuelve a su nivel..."

Si Red Bull mantiene la línea de 2024 podría tener muchos problemas para mantener a Max Verstappen en el equipo. Los rumores sobre Mercedes o Aston Martin van en aumento a pesar de tener contrato para cuatro temporadas más. Y el expiloto de Fórmula 1 Gerhard Berger se pregunta si está en el equipo adecuado.

En 'Auto Motor und Sport' reconoce que el cambio de aire podría llegar pronto: "Verstappen es el mejor piloto de la parrilla, no hay ninguna duda. El mejor piloto estaba hasta ahora con el mejor equipo, pero en los últimos meses Max está tirando de la manta. Ahora será emocionante ver si Red Bull puede volver al nivel de antes, o si Verstappen sigue sufriendo".

"Entonces tendrá que preguntarse si sigue en el equipo adecuado. Verstappen también ha madurado en ese sentido. Hamilton también lo aprendió en algún momento. Esos son los verdaderos campeones, así es como se ganan los campeonatos", señala Berger.

También se ha pronunciado sobre el fichaje de Liam Lawson en el lugar de Checo Pérez. Él habría apostado por Carlos Sainz: "Probablemente no haya nadie que realmente pueda darle caza. Yo habría optado por Carlos Sainz en cualquier caso, aunque no me parece mal que hayan puesto a Lawson al lado de Max".

"Tal vez hubiera sido mejor que ganara más experiencia en Racing Bulls. Pero ya me gustó Lawson en el DTM. Era más rápido y más agresivo que Albon, y ahora Albon lo está haciendo bien en Williams. Por esa razón le recomendé a Helmut Marko que le echara un vistazo. Creo que Verstappen y Lawson pueden ser un buen dúo en Red Bull", dice para finalizar.