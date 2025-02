Norris no teme a Verstappen: "No me voy a limitar, sacaré los codos..."

Norris no teme a Verstappen: "Tengo que sacar los codos, no me limitaré.."

"Tengo que sacar los codos y demostrar que no me limitaré a cederle la posición", advierte Lando Norris a Max Verstappen de cara a este 2025. En la pasada temporada, el neerlandés se llevó el campeonato de pilotos de la F1 con una gran ventaja de puntos, aunque si alguien le puso más complicaciones, sin duda fue el piloto de McLaren, sobre todo en la segunda mitad de la temporada.

Demasiado tarde y muchos puntos de diferencia, cuando el británico se enganchó a la pugna por arrebatarle el título de pilotos al campeón, ha afirmado el mismo Lando Norris: "Con la forma en que conduce y los riesgos que toma, combinados con esa agresividad, casi no había forma de remontar ese déficit".

Sin embargo, el piloto del equipo 'Papaya' cree que esta temporada será diferente, el mismo piloto ha admitido en declaraciones recogidas 'Motorsport' que no estaba listo la temporada pasada para enfrentarse al piloto de Red Bull: "La mentalidad será diferente cuando Max esté 50 puntos por detrás que cuando esté 50 puntos por delante. Esa es la mayor diferencia. Por lo demás, seguiré haciendo lo que ya estoy haciendo, pero también sé que no estaba al nivel que se requería cuando entré en esos duelos con Max. Eso estaba claro, lo acepto, y duele. Siempre duele cuando a veces pareces estúpido y no ganas, pero así es la vida a veces".

Si algo está mentalizado este año Lando Norris es que no va a ponerle facilidades al campeón de Fórmula 1 y le mando un mensaje como advertencia: "No me limitaré a cederle la posición".

El ganador del Gran Premio de Miami de 2024 se mostró confiado en que sí se puede ganar a Max, aunque no sea sencillo: "Sigo centrándome en mí mismo. No creo que haya que hacer mucho más ni aprender nada especial para intentar vencer a Max. Es rápido, agresivo y uno de los mejores de la historia. La forma más fácil de ganarle es ser más rápido y mantenerte delante de él".

Piastri, sin miedo a Verstappen ni Norris

El otro piloto de McLaren, Oscar Piastri, tampoco quiere quedarse en segundo plano en la 'batalla' de entre Max o Lando. El australiano tiene claro que quiere estar arriba, aunque no sea fácil. "Es probable que los márgenes en la cima sean increíblemente estrechos, pero estoy entusiasmado por el margen de crecimiento tras dos temporadas en este deporte", afirma en declaraciones recogidas pro 'GPblog'. Además, ha desvelado haberse preparado para ello: "he estado trabajando duro fuera de temporada para asegurarme de que estoy preparado para la temporada que tenemos por delante".

Por lo que se prevé en este 2025 una temporada con muchas aspiraciones y donde los pilotos de la escudería de McLaren se muestra entusiasmados y quieren demostrar que están preparados para ganar a Max Verstappen.