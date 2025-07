La llamativa confesión de Juan Lebrón sobre el talento oculto de Cristiano Ronaldo: "Me ganó..."

Juan Lebrón es uno de los rostros por excelencia del pádel y los deportistas de élite aficionados a este incipiente deporte reconocen el gran talento del jugador andaluz. El gaditano ha sido cuestionado sobre un encuentro que tuvo con Cristiano Ronaldo.

El portuense habló de su encuentro con el astro luso y ha sorprendido con su confesión acerca de su nivel jugando al pádel: "Qué decir de Cristiano, lo conocí el otro día y es mi ídolo junto a Rafa Nadal. Ronaldo es muy bueno jugando al pádel, ojo que me ganó un set y le gusta competir.

"Me contó que está haciendo proyectos en su país relacionados con el pádel, algo que me pone muy contento. El tipo me abrió las puertas de su casa y fue impresionante estar con él", ha ensalzado Lebrón al delantero del Al-Nassr en una entrevista para 'Mundo Deportivo'.

El que fue número uno del ranking FIP durante tres años junto a Alejandro Galán ha reflexionado sobre cómo es tratar con los grandes iconos del fútbol: "Además de números uno como deportistas, lo son también como personas. Las vibras que ellos transmiten son muy positivas. Algunas veces no me creo lo de estar con grandes estrellas del deporte".

Lebrón ya desveló en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol su gran relación con Vinícius Jr. El andaluz lo considera el mejor jugador del mundo y salió en defensa del jugador del Real Madrid por las críticas que recibe: "Es una bellísima persona, me fastidia las cosas que se dicen de él porque es injusto".