Charles Leclerc sumó doce puntos en el Gran Premio de Canadá. Acabó cuarto, otra vez fuera del podio que ocuparon Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen. El monegasco está desesperado con el Ferrari, que es menos competitivo que la temporada pasada y está lejos del podio.

Fred Vasseur, jefe de la escudería italiana, analizó en 'AS' lo ocurrido en Montreal: "Tuvimos nuestro mejor viernes del año a una vuelta y en tanda larga. Pero el sábado fue un desastre. Quizás no sea la palabra adecuada, pero no fue nada como esperábamos".

Y desveló que Charles no está nada contento: "Él estaba enfadado, pero lo hablamos internamente. Era una estrategia válida para entrar en Q2. Intermedio, blando, luego intermedio… tenías dos vueltas para hacerlo a mitad de sesión y nada más. Y si no haces la vuelta, se acabó. ¿Se equivocó? Digamos que no estuvo al cien por cien del potencial del coche".

"Siempre intento proteger a mis pilotos y entiendo perfectamente que cuando se bajan del coche tras un mal resultado y les preguntan por la estrategia, siempre dirán que no están contentos. Pero a veces es mejor hablar antes con el equipo, es constructivo y directo", ha detallado el que fuera jefe de Alfa Romeo.

Y lanzó un detalle sobre Max Verstappen y Red Bull: "Seguro que Max tampoco está contento siempre con lo que hace, con la estrategia o el set-up, en este deporte siempre quieres hacer más. Estoy contento cuando Carlos y Charles vienen y dicen dónde hay que mejorar, incluso en ellos mismos. Los dos son los primeros que asumen la culpa".

"Sería arrogante decir que hemos progresado porque yo me he unido al equipo. He progresado en entender dónde somos débiles y dónde podemos mejorar como equipo. Desde un punto de vista externo parecemos ágiles a la hora de arreglar un problema de la noche a la mañana...", ha sentenciado el jefe de Leclerc y Carlos Sainz.

Ferrari es el cuarto equipo de la parrilla, muy lejos de Red Bull y con sólo un podio en el bolsillo. Su mejor piloto es Sainz, cuarto, con 68 puntos por detrás de Lewis Hamilton (102).