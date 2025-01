El estratosférico precio del fichaje de Franco Colapinto por Alpine

El mercado de fichajes de la Fórmula 1 vive sus horas más intensas, y Franco Colapinto es el protagonista principal por un desembolso prácticamente inédito para cualquier escudería. 20 millones de euros, el número exacto con el que Alpine invierte para el fichaje del argentino.

El objetivo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, es convertir al piloto reserva en uno de los mejores pilotos de Alpine. Los casos de Michael Schumacher y Fernando Alonso son ejemplos claros de que es posible.

Un montante aproximado (15 'kilos') al fichaje de Colapinto fue la realizado por Red Bull a Checo Pérez para que abandonara la entidad. La salida del piloto produjo bastantes reacciones en el paddock y la grada.

De esta manera, el argentino queda en tercer lugar en la parrilla de pilotos de Alpine. Aunque no formará parte de los primeros grandes premios, la entidad no descarta que el piloto debutante el curso pasado,sustituya a Jack Doohan en caso de no obtener los resultados esperados.