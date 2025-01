Un expiloto de F1 asegura que la salida de 'Checo' Pérez de Red Bull "no fue muy amistosa"

A pesar de tener contrato hasta 2026, el pobre rendimiento de 'Checo' Pérez durante la temporada 2024 de Fórmula 1 conllevó que Red Bull optase por rescindir su contrato -renovado durante verano- una vez finalizó la pasada campaña.

Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, explicó tras su salida que ambas partes llegaron a un acuerdo con la indemnización, mientras que Christian Horner, jefe del equipo, aseguró que seguirá ligado a la estructura como embajador.

Pues bien, tal y como ha explicado Juan Pablo Montoya, la separación entre Pérez y Red Bull fue de todo menos "amistosa".

"Estuve pensando mucho tiempo que no iban a deshacerse de él porque cuando se reunieron con la junta y vieron los números, lo habrían aguantado un año más y quitado a final de año. Imagino que el número ha tenido que ser muy alto para convencerle. El cotilleo que he escuchado sobre ello es que no fue muy amistosa", ha señalado el expiloto de F1 en declaraciones a 'As'.

Según el colombiano, la opción de Pérez podría ser muy viable para Alpine en el caso de que Jack Doohan no cumpla con las expectativas y la opción de Colapinto pierda fuerza.

"Las cosas en Fórmula 1 no son blancas o negras, también son grises. Por un lado, tenemos a Doohan, que tiene un contrato y teóricamente, lo tiene que hacer bien para quedarse. Por otro lado, muchos asumen que Colapinto ya es la persona que lo va a reemplazar, pero cuando estaban considerando a Colapinto, Sergio no era una opción", ha explicado.

"Lo que he escuchado es que Jack tiene el asiento garantizado para algunas carreras, y en caso de que no lo haga bien, pueden mirar otras opciones diferentes", ha zanjado.

Por el momento, más allá de alguna exhibición que realice con Red Bull, Sergio Pérez se tomará un año sabático este 2025. La duda es si querrá (y podrá) volver al 'Gran Circo' con la nueva normativa.