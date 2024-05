Recién comenzado el mes de agosto de 2022, con la mitad de la temporada aún por delante, algo no cuadró en la mente y los planes de Fernando Alonso.

Entonces, el bicampeón del mundo pilotaba para Alpine, pero viendo las previsiones del equipo para 2023 y las constantes referencias a su edad a la hora de renovar, hicieron que el ovetense terminara fichando por Aston Martin.

Pues algo similar podría ocurrir con Esteban Ocon. No por edad, sino porque el rendimiento de la escudería gala ha bajado considerablemente esta temporada.

Las malas previsiones para 2025 podrían hacer que el piloto francés busque nuevos horizontes... y hay uno que sale en todas las quinielas: Mercedes.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Emilia Romagna, Ocon se ha referido a la posibilidad de volver al equipo que le llevó hasta la Fórmula 1 (a pesar de no haber corrido nunca para ellos).

"En mi mente, aún soy un júnior de Mercedes. Mi grupo de representación no ha cambiado desde 2015. Estamos hablando mucho y decidiremos lo que es mejor para mi futuro", ha señalado.

"Veremos, no creo que sea un tema a día de hoy. Estoy seguro de que están pasando muchas cosas detrás de bastidores, no sólo miro un contrato a largo plazo, sino también uno a corto plazo", ha añadido.

Sin contrato con Alpine para 2025, Ocon no quiere quedarse con dos sillas y sentado en el suelo, algo que sí le ocurrió en 2018.

"En Fórmula 1, las cosas cambian rápidamente, pero la cosa más importante es tener algo asegurado tan pronto como sea posible. Es un claro objetivo para mí siempre", ha explicado.

"No quiero pagar el precio por segunda vez como el de a finales de 2018, del cual no tengo un buen recuerdo y no fue por razones de rendimiento", ha zanjado.