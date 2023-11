Max Verstappen es ya historia viva de la Fórmula 1. A sus 26 años, el neerlandés ya es tricampeón del mundo y, con 52 victorias y 77podios Max ya se coloca entre los mejores de toda la historia de este deporte.

Es por ello por lo que, a pesar de que ya lo ha conseguido todo este año logrando incluso un récord único de victorias, ha aterrizado en Las Vegas con un único objetivo: ganar la carrera y extender así su dominio en el 'Gran Circo'.

Sin embargo, a pesar de ello, Max se ha mostrado bastante crítico con la organización de esta carrera ya que, tal y como está planteado, considera que no está pensado para los pilotos y que únicamente está pensado para el espectáculo que les envuelve.

"La Fórmula 1 en Las Vegas es 99% espectáculo y 1% deporte. Simplemente estás ahí parado como si fueras un payaso", asegura el neerlandés en los prolegómenos de la carrera en el desierto de Nevada.

Y razón no le falta a Verstappen, ya que el modo en el que han presentado a todos y cada uno de los pilotos antes de que comience el fin de semana ha sido único: subidos a unas plataformas para que así todos los fans puedan verles.

No obstante, a pesar de ello, Max va a volver a luchar por conseguir una nueva victoria y aumentar, así, su porcentaje de victorias de este año (actualmente está en un 77%) en un circuito en el que las bajas temperaturas podrían ser determinantes.

