Mucho que agradecer tiene Esteban Ocon en Hungría a Fernando Alonso. Mucho que agradecer tienen en Alpine a Fernando Alonso. Mucho ha tenido que ver él, el bicampeón asturiano, en la que es la primera victoria de los galos desde Japón 2008 y la primera para el piloto francés y para el equipo desde que se llama así.

Porque, directamente, sin la actuación de Alonso en Hungaroring no habría habido absolutamente nada. Ni victoria de Ocon, ni de Alpine. Sin Fernando, más que posiblemente habría sido Lewis Hamilton quien se hiciese con el triunfo. Pero no. No fue así. Y no lo fue por la tremenda defensa del asturiano sobre el heptacampeón inglés de Fórmula 1.

Qué pelea. Qué duelo. Que enfrentamiento regalaron los dos tanto a los que estaban en las gradas de Hungaroring como para los que pudieron presenciar la prueba por sus televisores. Porque ambos se adueñaron de las cámaras. De todas las cámaras. Tanto fue así que nadie estaba pendiente del Ocon vs Vettel en cuanto Hamilton se puso a menos de un segundo de Alonso.

Hamilton, desesperado e incapaz

Fue en la vuelta 55. Desde ese instante y hasta casi diez giros después muchos volvieron a recordar ese mítico San Marino 2005 cuando en Imola la magia de Fernando, de un joven Fernando, frenó al todopoderoso Michael Schumacher durante un final de carrera interminable.

Ahora, con 40 años y con un Alpine que poco o nada tiene que hacer contra un Mercedes, Alonso desesperó a Hamilton. Tanto que por radio Lewis lanzó un par de mensajes de qué peligroso era todo a esas velocidades olvidando no solo lo sucedido en Silverstone sino también con sus declaraciones previas a toda la prueba de Hungría.

Porque esto son carreras de coches. Y en las carreras de coches se compite. Y Alonso compitió como nunca. Lo hizo por él. Por su orgullo. Y lo hizo por el equipo y por Esteban Ocon.

Vuelta a vuelta, Alonso cerró absolutamente todas las puertas a un desesperado Hamilton. Era más rápido, pero en Hungría eso de poco sirve. Fernando, con sus trazadas, no daba opción a Lewis.

Una 'derrota' que vale una victoria

Y además se acercaba poco a poco incluso a Carlos Sainz. No solo se defendía, sino que también miraba hacia arriba. Al final, entre la potencia del Mercedes y las gomas más blandas de Lewis, Alonso terminó por sucumbir.

Pero lo que hizo sirvió para que Ocon ganase la carrera. Porque de no ser por él, por esas vueltas en las que le mantuvo detrás, Esteban habría visto cómo el misil del Mercedes habría llegado a su primer puesto. De hecho, Lewis acabó más que cerca de él y de Vettel aun con la extraña decisión de Mercedes al comienzo de la carrera.

Espectacular, simplemente es esa la palabra que mejor sirve para definir el increíble show que ofrecieron tanto Alonso como Hamilton en Hungría. Dos campeones del mundo luchando mano a mano en pista... con un Fernando que por si no estaba ya claro ha vuelto a demostrar que no ha vuelto a la F1 para pasar el rato.

Te puede interesar

Fernando Alonso se 'moja': "Entiendo a Verstappen, lucha contra una leyenda... y no es inglés"

El durísimo ataque de Hamilton a Grosjean por sus críticas en Hungría: "Quizá por eso no está aquí ya..."

Max Verstappen se harta y dice 'basta': "Ya he respondido a todas estas preguntas estúpidas"