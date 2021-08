Lewis Hamilton ha estallado contra Romain Grosjean. El inglés de Mercedes, heptacampeón del mundo de F1, fue señalado por su actitud en el el segundo intento en Q3 de Hungría, donde ralentizó tanto el ritmo que Sergio Pérez no pudo ni cruzar a tiempo la bandera a cuadros para hacer vuelta. Y el francés, es de Haas, le ha criticado.

"SI eso que hizo fue a propósito no es algo bonito", comentó el galo en su cuenta de Twitter.

Y Hamilton ha respondido, dejando un mensaje claro para Grosjean: "Aquellos que hacen comentarios no saben nada del trabajo que hacemos aquí. Quizá por eso ya no pilota aquí".

"No había ninguna táctica. No necesito hacerlo. El coche es bastante rápido. Todos iban lentos, ¿no viste al resto? No fue diferente a ninguna otra vuelta", relata.

Hamilton explica lo que hizo: "Quise tener la mejor brecha delante de mí. Todos iban tan lentos que no pudimos preparar bien las gomas".

"Éramos de los últimos en salir. Sabía que todos se iban a agrupar al final y quería abrir hueco", prosigue.

Lewis Hamilton obtuvo la pole en el GP de Hungría por delante de Valtteri Bottas y de Max Verstappen. El inglés hizo una tremenda vuelta en su primer intento en Q3, y no necesitó de más.

