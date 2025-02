El enfado de Doohan por las preguntas sobre Colapinto: "Yo soy uno de los 20 pilotos titulares de la F1"

La alineación oficial de Alpine es Pierre Gasly y Jack Doohan. El piloto suplente es Franco Colapinto. Pero en la rueda de prensa previa a la presentación de la Fórmula 1 casi todas las preguntas fueron sobre el argentino. Y a Doohan no le gustó nada. Incluso el jefe de prensa paró las preguntas.

"Lo que me han dicho es que es un piloto reserva y creo que, independientemente de eso, soy uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 del mundo y sé que cuando estaba en kartin, en Fórmula 3, Fórmula 2, habría hecho cualquier cosa por estar en Fórmula 1 y sacrificarlo todo...", dice el piloto rookie.

"Así que no creo que necesariamente si se trata de alguien dentro del equipo, fuera del equipo, cualquiera que esté rindiendo bien, siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte tan despiadado, pero sea cual sea la presión que pueda haber, espero disfrutarla, aceptarla y simplemente disfrutar de mi temporada de Fórmula 1", expresa el hijo de Mick Doohan.

Y entonces explotó. "¿Es eso una pregunta?", reaccionó cuando le cuestionaron si se siente "perjudicado" por tener un piloto reserva joven con contrato largo.

"El año pasado yo también fui un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento así perjudicado. Tal vez debería, no sé, realmente no entiendo eso como una pregunta, pero sí, definitivamente no", dice el piloto de la escudería francesa desde Londres.

La rueda de prensa finalizó cuando el jefe de prensa se hartó de las cuestiones sobre Colapinto. "Creo que ya hemos tratado los temas de Franco. Pasemos a lo siguiente. Creo que hemos tenido dos, pasemos a otros temas", dijo para finalizar.