Si alguien parece capaz de arrebatar la corona a Lewis Hamilton en la presente temporada de Fórmula 1, ese es Max Verstappen. Tras la pole lograda en el arranque de la campaña en el circuito de Sakhir en Baréin y el segundo puesto final, ha quedado fehacientemente claro que Red Bull ha logrado dar caza a Mercedes.

El neerlandés, consciente de que es su año para derrocar al heptacampeón del mundo, ha analizado la figura del de Stevenage en una entrevista a 'Autosport', reconociendo su nivel, pero dejando un 'dardo' algo sutil.

Quitándose a él mismo, el joven piloto ve a Hamilton como el rival a batir: "Hombre, sabes que es muy difícil decirlo, pero por supuesto tienes que darle crédito a Lewis. Por la forma en que ha lidiado con todos estos años, para siempre volver y ganar esa cantidad de carreras y campeonatos. No puedes ignorar a Lewis".

"Pero, por supuesto, hay muchas otras personas en la Fórmula 1 que creo que son muy buenas, muy fuertes y también habrían sido muy buenas con ese coche", ha añadido 'Mad Max', dejando caer que con la potencia del Mercedes otros pilotos también habrían logrado ganar.

"Aún así, por supuesto, la manera en que Lewis ha ganado a veces en carreras complicadas, como el año pasado en Turquía, creo que lo hizo muy bien. Sí, es uno de los mejores de siempre en la Fórmula 1", ha señalado.

Seguidamente, asegura que no copia nada de su rival, sino que primero se fija en sí mismo para mejorar: "Primero miro lo que yo podría haber hecho mejor o diferente tras cada carrera. Y luego... veo a otras personas y reviso cosas, pero no soy alguien que copie. Soy yo mismo. Porque si copias cosas de otros, no los superarás, porque no estás innovando ni volviéndote mejor que ellos".

"Por supuesto que puedes simplemente mirar, puedes observar. Pero al final, soy yo mismo y creo que eso funciona mejor para mí: ser yo mismo", ha zanjado.