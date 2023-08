Si hay un elogio que un piloto quiere escuchar es que su buen rendimiento no está relacionado con su coche y sí directamente con su nivel de pilotaje. Y es lo que ha podido escuchar Max Verstappen, bicampeón de la Fórmula 1.

En este 2023 va camino de su tercer campeonato consecutivo. Su superioridad es total, incluso sobre su compañero de equipo, Checo Pérez.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha hablado así del neerlandés: "La superioridad viene de Verstappen, no del RB19. Compáralo con Pérez, que si te fijas en el ritmo de carrera, es sin duda uno de los cinco pilotos más rápidos".

"Su punto débil está en la clasificación. Pero la comparación directa muestra que Max es de media medio segundo más rápido en clasificación, a veces incluso más. Y en carrera más de lo mismo", ha detallado Marko.

Detalla el asesor que Verstappen es 'culpable' de que el Red Bull sea tan eficiente: "El RB19 es actualmente el coche más rápido y versátil, eso es cierto. Lo que pasa es que ese gran dominio, que a veces suma medio minuto, viene de Verstappen".

"Max quiere mucho agarre delante, no puede tener subviraje. Verstappen no tiene problemas con que la parte trasera esté más suelta y a veces se mueva a 300 km/h, eso siempre lo tiene bajo control. A la mayoría de los pilotos les cuesta lidiar con un coche nervioso. Pero ahora vamos por el buen camino, porque hay una puesta a punto en la que Pérez también se siente bastante cómodo. Pero un coche rápido suele ser nervioso y, por tanto, no es fácil de conducir", ha explicado.

Max llega al Gran Premio de casa, el de Países Bajos, con 314 puntos en su casillero. Muy lejos, segundo, está Checo con 189 puntos. Nadie puede toser al que será tricampeón de la Fórmula 1.