Eddie Jordan tiene claro que Mercedes seguirá dominando la Fórmula 1. El equipo de Toto Wolff lleva 7 años seguidos ganando el mundial y para el expropietario de Jordan Grand Prix eso no parece que vaya a cambiar. La escudería de Brackley se hizo con las 13 de las 17 carreras disputadas en 2020, y de esas 13 victorias Hamilton consiguió 11 por dos de Valteri Bottas.

A pesar del sorprendente final de la temporada, con las victorias de Max Verstappen en Abu Dabi y Checo Pérez en Shakir, Jordan ha asegurado que eso no debe hacer pensar a los aficionados del 'Gran Circo' que habrá un 2021 más competido.

"La F1 está en una difícil situación porque nadie le puede plantar cara a Mercedes. Ellos lo hacen mejor que el resto. Racing Point ganó una carrera el año pasado y Max Verstappen, la última, pero esto no debe confundir a la gente, no deben pensar que todo estará más abierto en 2021. Mercedes tiene a los mejores empleados y ahora también tiene el mejor motor. Entonces, ¿cómo no van a seguir dominando en el campeonato? Ese es el problema para mí. Es difícil encontrar el patrocinio adecuado y simplemente no vas a competir con eso", dice el irlandés en el podcast This Sporting Life'.

Además de disipar cualquier atisbo de esperanza para volver a ver una Fórmula 1 más entretenida, el fundador de la antigua escudería irlandesa también se ha querido pronunciar sobre la situación de Hamilton con la marca alemana, apostando por la continuidad del británico en el equipo que le ha hecho seis veces campeón del mundo.

"Hamilton seguirá porque Mercedes le necesita y la competición también. Hamilton es la joya de la corona, es el piloto que toda cadena de televisión quiere entrevistar. Mercedes ya dice mucho con el coche que tiene y le están dando la oportunidad de ser campeón del mundo porque tienen el mejor coche. Eso sí, si creen que pueden reemplazarlo con otro piloto y tener el mismo éxito, creo que se engañan. Tengo claro que ni Mercedes ni Toto Wolff se engañan a ellos mismos. Toto es una persona muy inteligente y sabe el valor de tener a Hamilton en el equipo. Se sentarán a negociar y llegarán a un acuerdo, el mundo de la F1 necesita a Lewis ahí", asegura Jordan.