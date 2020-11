Lewis Hamilton ha perdido la batalla judicial contra la marca de relojes Hamilton Internacional, a la que en 2017 reclamó derechos de autor por apropiación indebida de su apellido.

Sin embargo, el juez ha acabado dando la razón a la marca ya que han logrado demostrar que utilizan ese nombre desde 1892. "La marca impugnada consiste únicamente en la palabra Hamilton y no en el nombre Lewis Hamilton. El apellido mencionado es común en los países de habla inglesa", decía la sentencia de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea según ha publicado el 'Daily Mail'.

Además han añadido que el piloto de Förmula 1 no cuenta con ningún derecho de protección de su apellido por lo que no puede reclamarlo: "No existe un 'derecho natural' para que una persona tenga su propio nombre registrado como marca, cuando eso infringiría los derechos de terceros".