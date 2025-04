El durísimo 'palo' de Lance Stroll a Aston Martin: "No creo que tengamos fortalezas..."

La desesperación empieza a hacer mella en Aston Martin. Los malos resultados de este inicio de temporada están comenzando a pesar, y mucho, ya no solo dentro de la estructura del equipo, sino que, también, entre los propios pilotos.

El último en pronunciarse ha sido Lance Stroll, hijo del dueño de la escudería, quien no ha dudado en tirar de las orejas a su equipo: "Espero que haya sido la peor experiencia que tengamos este año", señalaba el canadiense tras el decepcionante Gran Premio de Baréin por parte de Aston Martin.

"Me encantaría decir que sí (tiene fortalezas), pero todavía hay muchas áreas en las que trabajar. No creo que haya fortalezas reales. No somos el coche más rápido en una curva de alta velocidad, no somos el mejor coche en tracción a baja velocidad", ha criticado Stroll en la previa del Gran Premio de Arabia Saudí.

El canadiense es el único que ha conseguido sumar puntos para la escudería. Lo hizo por partida doble; en la locura del Gran Premio de Australia y en China, gracias a la descalificación de los Ferrari: "Pienso que el problema reside en la toma de decisiones sobre qué camino tomar con las actualizaciones y en qué áreas centrarse. Algunas de estas cosas probablemente no fueron las decisiones correctas".

"Por supuesto, tenemos en mente el próximo año, pero no queremos simplemente tirar la temporada actual. Queremos tener algunas buenas carreras este año. No estamos contentos con dónde estamos ahora mismo y todavía quedan 20 carreras por delante. Así que haremos lo que podamos para que el coche sea más competitivo", sentenció.