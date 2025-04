Alonso se lo deja muy claro a Aston Martin: si a partir de 2026 el coche es rápido no tiene ninguna intención de dejarlo

Fernando Alonso tiene 44 años y contrato hasta finales de 2026. Pero si Aston Martin construye un coche rápido con Honda y Adrian Newey, su intención es continuar. Da igual la edad. Aunque quizá los 50 años sea su límite. Eso es lo que ha dicho el asturiano en la previa del Gran Premio de Arabia Saudí.

"A los 50 no me veo compitiendo, pero no lo sé. Por eso mantuvimos la opción abierta. Quería competir este año sin duda y el año que viene también con la nueva normativa. Quería experimentar las normas de 2026 y tener a Honda en el equipo, la sorpresa de Newey uniéndose al equipo... Hay hechos que me llaman la atención", ha expresado el bicampeón de la Fórmula 1.

Tras 2026, y en medio de los rumores que hablan de la llegada de Max Verstappen a la escudería verde, sus renovaciones irán de año a año. Si es que las hay. "Después de 2026 iré temporada a temporada y veré cómo me siento. Ahora estoy muy motivado pero quizá no sea el caso en tres o cuatro años. No puedo comprometer al equipo", ha expresado Fernando.

"Vamos a final de 2026 y de ahí en adelante dada la increíble relación que tengo con Lawrence Stroll nos sentaremos y hablaremos con honestidad. Estaré siempre dispuesto a ayudar. Si es subido al monoplaza adelante, y si es en otro puesto porque yo no me siento rápido seré el primero en levantar la mano", señala el piloto de la escudería de Silverstone.

La motivación de Alonso sigue intacta. Pero eso podría cambiar en el futuro. Sobre todo si el coche sigue sin funcionar. "No somos el equipo del presente, pero quizá en el futuro...", ha indicado.

Este 2025 será muy complicado. Incluso hablar de puntuar parece difícil. Aston Martin ya está centrando todo en el nuevo reglamento.